Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Avanti Cento: stazione di posta e raccolta firme

“Fratelli d’Italia supportata da Lega, Forza Italia e Avanti Cento lancia la raccolta firme per chiedere all’Amministrazione del Comune di Cento la sospensione dei lavori inerenti la stazione di posta al fine di consentire un percorso partecipato che coinvolga i cittadini centesi stessi, con particolare rilevanza ai residenti nell’area circostante il cantiere. Spiegano così i promotori di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Avanti Cento:” Il progetto, sino dalle prime battute, ci ha sempre visti contrari. In particolar modo siamo molto dubbiosi sull’ubicazione di tale progetto, è assurdo che sia stata presa in considerazione una zona residenziale a pochi metri da una scuola e adiacente alla Bocciofila dove si ritrovano molti anziani. I cittadini, in particolar modo i residenti, non hanno mai visto partite un percorso partecipato inerente alla stazione di posta, è questo che chiediamo con forza. “Continuano i promotori:” Siamo certi che si riesca a gestire il flusso di persone che arriveranno alla stazione di posta? Non era possibile trovare un luogo meno sensibile per l’opera? Cittadini e amministratori hanno il diritto di essere informati! La raccolta firme partirà da venerdì 18 ottobre, sarà possibile firmare presso la sede di FdI in Corso Guercino 51/a ogni martedì e venerdì dalle 18 alle 20, banchetti ed eventuali attività commerciali dove poter firmare verranno comunicati tramite social”

