FRATELLI D’ITALIA PROTAGONISTA IN PROVINCIA, OTTIENE LA VICEPRESIDENZA E NUMEROSE DELEGHE

Oggi durante il Consiglio Provinciale sono state assegnate, dal Presidente Daniele Garuti, le deleghe ai Consiglieri Provinciali. Alessandro Guaraldi, Consigliere Comunale a Cento, è stato nominato Vice Presidente con deleghe a Viabilità, ponti, verde pubblico, tutela dell’ambiente. Rita Canella, Assessore a Tresignana, ha ottenuto le deleghe inerenti a Edilizia Scolastica e rapporti con le Istituzioni scolastiche. Fratelli d’Italia ottiene quindi il primo Vice Presidente di destra nella storia della Provincia di Ferrara. Commentano così gli esponenti di Fratelli d’Italia in provincia Guaraldi e Canella: “Siamo onorati di poter lavorare su temi di vitale importanza per il territorio. Scuole e strade sono tra i capitoli più importanti nel bilancio provinciale e allo stesso modo sono le materie che anche i cittadini toccano quotidianamente. Siamo certi che, lavorando con una programmazione ben definita in sinergia con gli altri Consiglieri Provinciali, il Presidente Garuti e i Sindaci, si riuscirà ad ottenere un ottimo risultato su tutto il territorio.”

