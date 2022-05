GDF FERRARA: SEQUESTRATI 300 CAPI CONTRAFFATTI. ERANO DESTINATI AL MERCATO DI LIDO NAZIONI

I finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara, in concomitanza con lo svolgimento del

mercato stagionale di Lido delle Nazioni della scorsa domenica, hanno sequestrato circa

300 capi di abbigliamento contraffatti.

Su una delle vie principali di Lido Nazioni, le Fiamme Gialle della Tenenza di Comacchio,

hanno intercettato una autovettura condotta da un cittadino extracomunitario. Alla vista

della pattuglia, il venditore abusivo ha cercato di fuggire abbandonando, dopo un breve

inseguimento, l’autovettura e il carico, in una strada a fondo chiuso. Ma il fuggitivo è stato

subito rintracciato a poche decine di metri più in là mentre era al telefono visibilmente

agitato. Appena raggiunto, l’extracomunitario ha cominciato a dimenarsi, ma il tentativo è

andato a vuoto. Il fermato è un senegalese di mezza età, da poco domiciliato a

Comacchio, già denunciato per la vendita di prodotti con segni distintivi falsi, in altre

province italiane. Peraltro nei suoi confronti pende ancora un ordine del Questore di

Ferrara, risalente al 2018, relativo al decreto di espulsione emesso del Prefetto del

capoluogo estense.

Al termine del controllo il senegalese è stato denunciato per detenzione e commercio di

prodotti contraffatti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intera merce, costituita da capi ed accessori d’abbigliamento contraffatti di rinomati

marchi nazionali e internazionali, è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria.

Da inizio marzo sui lidi comacchiesi, sono quattro i sequestri di capi di abbigliamento ed

accessori effettuati a testimonianza della costante attenzione al fenomeno.

Le operazioni anticontraffazione svolte dalle Fiamme gialle comacchiesi, si

inseriscono nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio per

contrastare la produzione e la commercializzazione del falso che oltre a danneggiare

l’economia legale, integra una pluralità di condotte illecite, che vanno dal lavoro nero

ed irregolare, all’immigrazione clandestina, all’evasione fiscale, al riciclaggio, al

commercio abusivo, tutti fenomeni che favoriscono l’ingerenza della criminalità

