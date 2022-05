Inaugurazione nuova sede Malpighi Renzi – 8 giugno ore 18

Cari genitori, gentili donatori e sponsor, chiarissime autorità,

a voi che avete vissuto e accompagnato la scuola Malpighi Renzi dal suo sorgere e nei suoi cambiamenti fino ad oggi, a voi che avete contribuito alla sua costruzione e ai suoi progetti, sostenendoli con generosità, siamo davvero orgogliosi di annunciare che mercoledì 8 giugno alle ore 18.00 in via Matteotti 21, a Cento, ci sarà l’inaugurazione della nuova sede del nostro polo scolastico.

Si è trattato di un impegnativo lavoro di ristrutturazione che ci ha permesso di ridare dopo 10 anni nuova vita ad un luogo ricco di grande fascino e con una lunga storia , il seicentesco convento delle Agostiniane, che era stato gravemente danneggiato dal terremoto.

I nuovi spazi di via Matteotti accoglieranno non solo le classi della scuola media e nuovi laboratori di informatica, scienze, musica e arte, che saranno utilizzati anche dalla scuola primaria e dalla scuola dell’infanzia Malpighi Renzi ma diventeranno un luogo aperto al nostro territorio per far crescere la curiosità e la creatività dei bambini e dei ragazzi grazie ad attività laboratoriali extrascolastiche rivolte a tutti.

La nostra è una lunga storia cominciata nell’800 con la scuola dell’infanzia, nel 2008 con la scuola primaria e nel 2011 con la scuola secondaria di primo grado. Ora, con l’inaugurazione di questa nuova sede vogliamo fare un ulteriore passo di crescita per condividere e dare più opportunità educative ai bambini e ai ragazzi del nostro territorio.

Saremmo veramente onorati di avervi con noi in questo momento così importante che si terrà alla presenza di S.E. Card. Matteo Maria Zuppi e del Sindaco di Cento Edoardo Accorsi.

Vi chiediamo di confermare la vostra presenza per poter organizzare al meglio l’evento.

Don Gabriele Porcarelli – Presidente Fondazione Ritiro San Pellegrino

Elena Ugolini – Rettrice Scuole Malpighi

Clara Dell’Omarino – Presidente Fondazione Collegio Berti

Gloria Succi – Preside Scuola media Malpighi Renzi

Chiara Tinti – Preside Scuola primaria e dell’infanzia Malpighi Renzi

