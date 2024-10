Giorgia Aceto è la nuova presidente provinciale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Ferrara

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

Giorgia Acetoè la nuova presidente provinciale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Ferrara: è’stato eletta per acclamazione stamani (18.10) dall’assemblea del Gruppo Giovani (under 42).”Il mondo giovanile ha bisogno di attenzioni e stimoli interventi operativi – chiarisce Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – come Associazione lavoriamo per creare le condizioni alle realtà imprenditoriali giovanili di poter affrontare il mercato con le competenze ed i servizi adeguati, un compito importante per che significa dare continuità ai valori della nostra Associazione garantendo il ricambio generazionale. Siamo attenti ai nuovi filoni delle imprese: cultura, comunicazione, sport e servizi dove i giovani possono avere spazi”. Alle elezioni ha portato il suo saluto Matteo Musacci, presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, e che sarà nel consiglio del Gruppo provinciale: “La scelta di puntare su una giovane imprenditrice che per passione e per determinazione – ha sottolineato Musacci – potrà certamente dare il suo contributo al Gruppo in termini di innovazione e creatività, supportata da un consiglio equilibrato”.”Si tratta di un incarico che accetto con entusiasmo – spiega la neo presidente la giovanissima Aceto – nella consapevolezza di fare parte di una squadra importante e rappresentativa per la nostra città ed il territorio. Si tratta un lavoro impegnativo e stimolante che arriva in un momento complesso per l’economia territoriale. Ci sono sfide importanti nelle quali è necessario dare evidenza alle eccellenze di giovani imprenditori che possano portare esperienze ed idee innovative per sostenere lo sviluppo e l’occupazione, dimostrando così cosa siamo in grado di fare” . Nell’assemblea – coordinata dal direttore generale di Confcommercio Ferrara, Davide Urban – è stato eletto inoltre il Consiglio per il prossimo quinquennio (2024/2029) oltre alla presidente Aceto sarà così composto: Guido Baroni (pubblici esercizi/servizi), Luca Campanella (commercio/panificazione), Marco Forlani (commercio/pubblici esercizi), Matteo Musacci (commercio/panificazione/pubblici esercizi), Stefano Pini (intrattenimento/servizi), Giulia Zaghi (ristorazione/servizi). A svolgere funzioni di segretario del Gruppo sarà Mario Sollazzo di Confcommercio Ferrara.

Giorgia Aceto: dopo il diploma all’Istituto “L.Einaudi” di Ferrara è ora fotografa professionista e si occupa di comunicazione nel mondo della Moda, con particolare riferimento alla creazione di contenuti e marketing per i Social.

