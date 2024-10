BASKET: Coach Di Paolantonio parla della partita di domenica contro la Reale Mutua Torino

Scorri e Leggi l’articolo dopo la pubblicità

“Dobbiamo semplicemente diventare più solidi come squadra, crescendo individualmente e come collettivo. Questo, a prescindere dal calendario, dalla caratura dell’avversario perché ogni partita presenta insidie diverse e dei momenti di difficoltà a cui dobbiamo reagire senza dare un calcio al secchio con il latte appena raccolto. Dobbiamo cercare di stare sempre sul pezzo e non dimenticare tutto quello di buono che facciamo durante la partita e che stiamo facendo dall’inizio dell’anno. Questo è il primo obiettivo di squadra. Domenica partita molto complessa, contro un avversario importante e fisicamente molto strutturato, ma oggi pensiamo a noi stessi, a come migliorare, a come essere al meglio performanti perché dobbiamo pensare assolutamente a muovere questa classifica.”

Anche Georges Tamani ha parlato della sfida di domenica:

“Domenica è molto importante per noi, non sarà facile, come del resto tutte le partite di questo campionato. Dobbiamo far vedere a noi stessi e ai tifosi che abbiamo carattere, lottare per 40’ e portarla a casa.”

