Giornata contro la violenza sulle donne, grande partecipazione al flash mob all’ospedale di Cento

Successo di partecipazione al flash mob organizzato il 25 novembre presso l’Ospedale SS Annunziata di Cento in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tante professioniste e professionisti dell’ospedale centese si sono ritrovati alle ore 14 di oggi nell’androne storico dell’Ospedale per dare vita a un flash mob al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne.

Un presidio non solo simbolico ma un forte segnale di vicinanza, promosso e coordinato dalla direttrice del Distretto Ovest dott.ssa Caterina Palmonari, da parte di tutti gli operatori e operatrici del nosocomio centese, contro la violenza sulle donne.

La distesa di scarpette rosse, simbolo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, allestite lungo lo scalone storico ha accompagnato i partecipanti verso il flash mob dove, tra i messaggi di sensibilizzazione, sono comparse anche le sedie ‘occupate’ in adesione alla campagna di sensibilizzazione “Posto occupato” dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Questo posto viene riservato a loro, anche da parte del SS. Annunziata, affinché la quotidianità non lo sommerga.

