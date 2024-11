PORTOMAGGIORE E ARGENTA: Controlli dei Carabinieri. Denunce e sanzioni amministrative

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore. Ieri, 22 novembre, i militari Portuensi, con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Ferrara e di quelli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Bologna e del Nucleo Carabinieri Forestali di Portomaggiore, hanno messo in campo – a Portomaggiore e Argenta – controlli straordinari per prevenire e reprimere violazioni alle regole della circolazione stradale, nonchè in materia di soggiorno degli stranieri, di ambiente e di igiene degli alimenti.

Nel corso del servizio, oltre a sottoporre a minuziosi controlli quattro esercizi commerciali – due dei quali ispezionati anche dal N.A.S., ma risultati in regola – nonché 25 veicoli e una quarantina di persone, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ferrara due soggetti per guida in stato di ebbrezza ed un cittadino straniero per violazioni in materia di documentazione di soggiorno. Il titolare di un’azienda agricola, invece, è stato sanzionato amministrativamente per 500 euro, per non aver compilato il prescritto registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

I Carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo nel territorio portuense continueranno nelle prossime settimane.

RIVA DEL PO: Controlli straordinari dei Carabinieri finalizzati a contrastare lo spaccio di droga.

Nella serata del 22 novembre 2024, nel corso dei controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ed in particolare dei traffici di droga, i Carabinieri della Stazione di Ro Ferrarese e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Copparo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Ferrara un 28enne del luogo, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il giovane, fermato durante mentre era alla guida della sua auto, era apparso da subito nervoso, tanto da insospettire i militari che hanno deciso di approfondire il controllo: nel portaoggetti in un pacchetto di sigarette c’erano oltre 6 gr di cocaina. La perquisizione alla ricerca di droga è stata allora estesa anche alla casa dell’indagato dove i militari hanno trovato tre bilancini di precisione che sono stati, come la droga, sottoposti a sequestro.

I Carabinieri fanno sapere che i servizi straordinari di controllo nel territorio Copparese continueranno nelle prossime settimane.

COMACCHIO (FE) – “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”: Carabinieri e Soroptimist incontrano gli studenti dell’I.I.S. Remo Brindisi.

Questa mattina il Comandante della Compagnia di Comacchio e la Presidente del Soroptimist Club di Ferrara hanno svolto un incontro informativo in favore delle classi dell’Istituto Scolastico “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi, affrontando alcune tematiche richieste dagli stessi studenti. L’interesse dei ragazzi ha acceso il focus, in particolare, su alcune forme di violenza talvolta subdole e “sommerse”. Si è parlato infatti di violenza psicologica, violenza economica, violenza sessuale, stalking ma anche fenomeni come lo “gaslighting”, una forma di manipolazione, e di revenge porn e sextortion, ovvero il reato di “pornovendetta” e di estorsione sessuale.

L’incontro è poi proseguito nel pomeriggio, nella caserma dei Carabinieri di Comacchio che, alla presenza di una rappresentanza di studenti e all’assessore al welfare e pari opportunità del Comune di Comacchio, è stata illuminata di arancione aderendo alla campagna internazionale “Orange the World” delle Nazioni Unite. La stessa prevede lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione da parte delle istituzioni, della società civile e dei media su tale tematica, mediante la colorazione simbolica con l’arancione – colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere – di edifici, monumenti e strade. Illuminare di arancione significa “accendere” simbolicamente l’attenzione su un luogo che ha aiutato ed aiuterà tante donne a trovare il coraggio di denunciare maltrattamenti e soprusi, consapevoli di trovare accoglienza e un ambiente protetto.

Il Soroptimist Club di Ferrara, per il 2025, contribuirà infatti ad allestire una “stanza tutta per sé” all’interno del Comando Compagnia di Comacchio. Il progetto prevede l’allestimento di stanze per le audizioni protette e la consegna di un kit composta da un pc e una telecamera.

Il servizio è già attivo presso il Comando Provinciale di Ferrara dal 2016.

Mi piace: Mi piace Caricamento...