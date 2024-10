Giunge alla terza edizione l’Ottobre del Cevolani: una serie di eventi per celebrare l’anniversario della nascita di Giuseppe Cevolani, avvenuta il 1 ottobre del 1877. A far da filo rosso tra gli eventi, quest’anno, sarà l’immagine del volto: “l’altro che interpella”, secondo la felice espressione del filosofo Lévinas. Aprirà gli eventi del mese, il 4 ottobre in Sala Zarri, alle ore 21.00, Rita Repetto, dell’associazione “La pulce nell’orecchio”, che parlerà del ‘Volto del guru’, e dei rischi collegati al mondo delle sette. Lunedì 7 ottobre, sempre in sala Zarri, alle ore 15, il volto di Chemnitz, capitale europea della cultura 2025, sarà presentato dal trio musicale “Bandoneon”. Venerdì 11 ottobre, il professor Matulli, insegnante del nostro istituto, parlerà di “Volti, razze, etnie: la paura del diverso”, l’incontro si svolgerà sempre in Sala Zarri, alle ore 20.30. Giovedì 17 ottobre, alle ore 11.00, in Sala Zarri, Filippo Taddia interverrà sul tema: “A me gli occhi. Metterci la faccia nella narrazione social”. Sabato 19 sarà la volta della fotografa Carolina Paltrineri, che parlerà del réportage come espressione della creatività e dell’impegno etico. Sabato 26 ottobre, al mattino per gli studenti ed al pomeriggio per la cittadinanza, i professori Valeria Tassinari e Pietro Rabitti, accompagneranno i visitatori della Pinacoteca seguendo un percorso tematico sul Volto di Gesù. Il dipartimento di lingue straniere dell’istituto promuove poi diverse iniziative: sabato 12 ottobre, alle ore 10.00, lo spettacolo teatrale aperto agli studenti: “Gramática para un sueño”, e, alle ore 14.30, nella sede di via Guercino, il “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”; venerdì 18.00, alle ore 16.00, nella sede storica di via Guercino, l’Erasmus Day; Lunedì 28, sempre in via Guercino, alle ore 14.30, l’iniziativa “G&G: Gesichter und Geschichten: Volti e storie, la Germania raccontata dagli alunni”. Due premiazioni avranno luogo il 26 di ottobre: al mattino, presso il Bosco Integrale, per la consegna della borsa di studio “Caterina Novi”, al pomeriggio, alle ore 17.00, in sala Zarri, per il concorso di poesia “Francesco Suffritti: Poesie da quaggiù”. Chiuderà le attività del mese dedicato a Cevolani padre Andrea dall’Asta, della Compagnia di Gesù, con un intervento dal titolo: “Volto di Dio: volto dell’uomo”, che si terrà nell’Auditorium San Lorenzo, martedì 29 alle ore 20.30.

