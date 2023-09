Gli appuntamenti del weekend a Persiceto

Gli appuntamenti del weekend a PersicetoCittadinanza attiva, fotografia, Carnevale, coltivazione dell’orto, ritorno al Medioevo, musica dal vivo e divertimento: questi sono i temi dell’offerta persicetana del weekend con un programma per grandi e piccoli tutto da scoprire.

Sabato 30 Settembre alle ore 16 presso il Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci 9, si terrà il convegno “Le vie della partecipazione Comuni e cittadini per una comunità del futuro”, evento promosso da Cisl e Scuola di musica “Leonard Bernstein” con il patrocinio del Comune di Persiceto: una giornata di approfondimenti sul ruolo fondamentale dei Comuni nella vita di ogni cittadino, sulla prospettiva di sviluppo dei comuni stessi ma anche la testimonianza di cittadinanza attiva. Presenta l’iniziativa Fabio Gioli, Cisl Area metropolitana bolognese. Dopo il saluto introduttivo del sindaco di Persiceto, Lorenzo Pellegatti, interverranno Massimo Jakelich assessore al Bilancio, Tributi, Start-up e Pnrr, del Comune di Persiceto, Roberto Capponcelli sindacalista FNP-CISL, Alessandro Gallo, scrittore, attore, regista teatrale, autore canale didattico Educa TV, Laura Cotti e Simone Cortesi preside e direttore artistico Istituto “Suor Teresa Veronesi”. Presenta Milena Maggi, modera Fabio Poluzzi. Per quanto riguarda le voci della comunità cittadina sono previste le testimonianze di Donatella Scagliarini presidente dell’Associazione culturale L. Bernstein, Samuele Gardosi del “Coro Ragazzi Cantori Leonida Paterlini” e studenti del Centro di Formazione Professionale Futura, Alberto Tampellini dell’Archivio Storico comunale di San Giovanni in Persiceto e Maurizio Garuti, scrittore. A seguire è previsto l’intervento del segretario generale Cisl Area metropolitana bolognese, Enrico Bassani. L’evento sarà allietato dal concerto a cura dell’Associazione culturale Leonard Bernstein. Ingresso gratuito.Alle ore 16.30, presso la Chiesa di Sant’Apollinare, in via Sant’Apollinare 4, si svolgerà l’inaugurazione della mostra “Oreste Ferretti – Scavare nel buio, esplorare la luce” a cura del Circolo fotografico “Il Palazzaccio”, col patrocinio del Comune. In esposizione immagini, in gran parte inedite, che riassumono un lungo itinerario artistico; la mostra propone una lettura e una ricerca, dedicate alla comprensione del pensiero fotografico di Oreste Ferretti – autore dell’anno FIAF 2020-2021 – che superino gli stereotipi interpretativi che vengono applicati in genere alla fotografia di viaggio. Nel rapporto tra ombra e luce si può individuare forse l’elemento originario dell’ispirazione di questo autore con cui previsto un incontro venerdì 6 ottobre alle ore 21. Orari di apertura (30 settembre – 15 ottobre): sabato e domenica, ore 10.00 – 12.30 e 15.00 – 19.00, mercoledì e venerdì, ore 20.00 – 22.00. Informazioni: www.circolofotograficoilpalazzaccio.com – www.facebook.com/cinefotoclubIlPalazzaccio – fotocineclub.ilpalazzaccio@gmail.comSempre alle ore 16:30, nell’ambito del ciclo “VisitPersiceto” si terrà la visita guidata “Aspettando i 150 anni del Carnevale storico di Persiceto”: una passeggiata attraverso i luoghi, i personaggi, gli aneddoti e le curiosità del Carnevale storico persicetano. Ritrovo: davanti al Teatro Comunale in Corso Italia 72, Costo: € 10 adulti, € 5 bambini dai 7 anni. Informazioni e prenotazioni: Iat Pianura Bolognese, via Cento 9/a, Persiceto, tel. 051.6812955, cultura.turismo@comunepersiceto.it L’evento fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.Alle ore 17.30, presso Orto botanico, vicolo Baciadonne 2, appuntamento con “La vita segreta dell’orto”: visita guidata all’Orto botanico a cura di Paolo Versari, volontario Wwf Bologna Metropolitana con letture sul tema dell’orto, delle erbe aromatiche e della coltivazione della terra, per bambine e bambini dai 5 anni in su, a cura delle bibliotecarie della Biblioteca “G. C. Croce” sezione ragazzi. Si consiglia di indossare stivaletti o scarponcini; è gradita la prenotazione al numero 051.6812971 o scrivendo all’indirizzo biblioragazzi@comunepersiceto.it. Offerta libera a favore dell’associazione Wwf Bologna MetropolitanaInfine, sabato alle ore 21, in piazza del Popolo, è in programma una serata di musica dal vivo con Greg e la partecipazione dell’ospite speciale “Trippetta”, indimenticato Bertoldino del Carnevale storico persicetano.



Domenica 1 ottobre, alle ore 17 presso il Museo Archeologico Ambientale, Corso Italia 163 c/o Porta Garibaldi si terrà il laboratorio per adulti e bambini “Ritorno al medioevo”. Come si viveva nel Medioevo? Scopriamolo insieme attraverso i reperti conservati presso il Museo Archeologico Ambientale di Persiceto. L’evento si concluderà con un brindisi finale. Per iscriversi e riservare i posti inviare una mail a segreteria@agenter.it inserendo: nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Biglietti: Intero € 6.00, ridotto (under 14) € 3.00. Gratis bambini 0-3 anni. Per maggiori informazioni visita il sito del Museo Archeologico Ambientale.

Nell giornate di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre l’Associazione “Dipetto” propone due appuntamenti: sabato alle 9, presso il Centro Sociale La Stalla, nell’ ambito del progetto RifioriAMO si terrà “Un giardino in barattolo: le verdure in salamoia” con Giuseppina Siotto, chef e docente di cucina vegetale mentre domenica seguirà l’evento di presentazione del progetto “Non solo rosa…Incontriamo il benessere 2023” con ritrovo ore 14.30 in piazza del Popolo per una biciclettata in collaborazione con FIAB Terre d’Acqua. Per informazioni e iscrizioni 370.3045798 – info@associazionedipetto.com

