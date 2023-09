LE PAROLE DI COACH MECACCI NEL PREPARTITA DI CENTO-FORLÌ

Dalla sala stampa della Baltur Arena arrivano le parole di coach Matteo Mecacci nella conferenza prepartita di Sella Cento – Unieuro Forlì:

“È stata una preparazione difficile dettata da diversi infortuni, del resto come è già successo nelle passate stagioni qui a Cento, avremmo voluto inserire più concetti di gioco ma alla fine è una situazione che vale più o meno per tutte le squadre durante questo periodo; da domenica si gioca e tutto ciò va resettato, adesso quello che conta è il campionato.

Domenica sarà un derby combattutissimo, giochiamo contro una squadra che ha fatto una finale perdendo la chance di andare in A1 contro Cremona, hanno mantenuto uno zoccolo duro di giocatori importanti: continua a uscire dalla panchina Cinciarini, Valentini dopo l’anno scorso è un giocatore cresciuto sia tecnicamente che nella leadership, Pollone e Radonjic danno equilibrio nel reparto ali; inoltre hanno inserito due giocatori prelevati da Cento come Zilli e Zampini che hanno avuto poca continuità e fortuna dal punto di vista fisico lo scorso anno, sarà quindi un piacere rivederli in campo perché sono due ragazzi eccezionali che hanno contribuito alle nostre fortune passate. Poi ci sono gli acquisti che non hanno bisogno di presentazioni visto che Pascolo è stato un giocatore importante sia in A1 che in Nazionale, hanno preso Xavier Jonhson reduce dalla A1 con Verona ed Allen che secondo me potrebbe essere l’americano più performante nel suo ruolo di tutto il campionato; è una squadra davvero tosta, sarà una guerra dal primo all’ultimo minuto.

Non credo ci siano momenti migliori o peggiori per affrontare determinate squadre, di certo Forlì in Supercoppa ha dimostrato cosa può fare malgrado le assenze, vorranno provare a replicare quanto di positivo fatto l’anno scorso, quindi, è una squadra difficile da battere sia che la si affronti adesso che tra un paio di giornate”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...