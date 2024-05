Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda del Teatro Borgatti. Il Sindaco Accorsi: «come promesso, stiamo procedendo con il percorso che ci porterà, nel minor tempo possibile, alla nuova aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del Teatro Borgatti. Obiettivo entro la fine del 2024.»

Il Sindaco Accorsi, a distanza di alcune settimane dalle ultime notizie sulla ristrutturazione del Teatro Borgatti prende di nuovo la parola per dare alcuni aggiornamenti: «l’iter amministrativo della risoluzione in danno del contratto sta proseguendo e si avvicina alle fasi conclusive. Nei giorni scorsi si sono concluse le operazioni di smontaggio dei ponteggi interni. In questi giorni l’azienda appaltatrice, mantenendo fede agli impegni presi, sta iniziando le operazioni di smontaggio dei ponteggi esterni. Abbiamo chiesto all’azienda di procedere con il disallestimento della gru, operazione più complessa, non oltre metà giugno e quest’ultima ha confermato il proprio impegno».

In relazione a come questi sviluppi si tradurranno concretamente sulla città, il Sindaco aggiunge: «in questi mesi complicati non è mancato il confronto con le attività economiche e con i residenti della zona, in particolare di Via Campagnoli. Queste ultime hanno sicuramente stretto i denti e fatto dei sacrifici, per i quali li ringrazio. Per questo motivo, da quando verrà smontata la gru fino a quando non avremo un’altra azienda che si occupa del cantiere, riapriremo la viabilità ordinaria pre-cantiere».

In merito ai passaggi futuri che interessano il cantiere il Sindaco conclude: «la ristrutturazione del Borgatti è in cima alle nostre priorità. Come Amministrazione, insieme alla parte tecnica, siamo al lavoro per raggiungere l’obiettivo, sicuramente sfidante, di arrivare a fine di quest’anno con una nuova azienda affidataria, così da far ripartire i lavori nei primi giorni del nuovo anno.»

