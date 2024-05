Matteo Mecacci ha presentato la sfida di domenica, dove la Benedetto sarà ospite della già retrocessa Latina

La settimana lunga e il fatto di aver saltato l’infrasettimanale ci ha permesso di recuperare un po’ le energie, anche se ci siamo dovuti concentrare sul recupero degli acciaccati, la squadra si è allenata al completo, tranne per Ladurner che non ha lavorato in settimana, a causa del trauma subito a Nardó. Latina contro di noi ha vinto due volte in casa nostra, in due partite molto diverse. Non credo sia un discorso legato agli accoppiamenti o alla tattica, abbiamo perso la prima volta a bassissimo punteggio e la seconda concedendo troppi canestri facili. Mentalmente è una partita particolare, pur vincendo l’ultima in casa, sono retrocessi matematicamente. Non è assolutamente da sottovalutare, ci hanno battuto due volte e ci terranno a chiudere nella migliore maniera possibile la stagione, potranno giocare con meno pressione forse. Noi dobbiamo approcciare bene da subito, le nostre motivazioni devono fare la differenza, la matematica dice che servono ancora due vittorie per stare tranquilli e ci sono ancora dieci punti in palio.

