GUARALDI FDI, A CENTO ANNO NUOVO PROBLEMI VECCHI Fratelli d’ltalia interviene tramite il suo Coordinatore e Consigliere Comunale Alessandro Guaraldi riportando le problematiche che continuano a colpire il territorio di Cento e frazioni.<< Con l’anno nuovo non sono spariti i problemi che Cento si porta sulle spalle da tempo, ancora peggio non sappiamo su molti temi come si stia muovendo l’amministrazione. Durante le commissioni consiliari non si parla mai di progettualità future, ma soltanto di proposte già impacchettate e confezionate pronte ad esser inserite nel consiglio successivo. Addirittura la commissione per la fusione di CMV è stata fatta quando altri comuni avevano già portato il punto in Consiglio. Questo “modus operandi” non è rispettoso verso i Consiglieri e ne limita gran parte del lavoro, ma purtroppo non è solamente questo il problema.>>Continua poi Guaraldi:<< Nell’ultimo anno tanti sono stati i suggerimenti, presentati tramite ODG ed interrogazioni, che FDI ha presentato all’Amministrazione, ma quasi nulla è stato portato a termine. Rimaniamo ancora in attesa di vedere partire i lavori in collaborazione con la Provincia di Ferrara inerenti all’intersezione di via Canne, via Nuova e via di Renazzo; il marciapiede in via Dante Alighieri per tutelare i residenti ed i giovani studenti dal traffico che insiste sulla via non è stato finanziato; ancora nessuna notizia dell’ordine del giorno presentato da FdI sullo sportello psicologico per under 35; i residenti dei famosi “stradelli” rimangono ancora in attesa di risposte e con gran parte delle strade in condizioni potenzialmente pericolose.>>Conclude il Consigliere Guaraldi:<< Questi sono solo alcuni temi presi dal lungo elenco di interrogazioni che abbiamo proposto nel 2022 e 2023, ci auguriamo che la voce dei cittadini venga presa in considerazione. È giusto tagliare i nastri ed apparire sui social, ma a mio avviso ci sono ben altre priorità per un’amministrazione comunale.>>

