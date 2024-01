Punto Posta di via Ugo Bassi, i lavori vanno avanti

Di Marco Cevolani

L’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di affidare un intervento di realizzazione di scavi nelle Vie Breveglieri, Ugo Bassi, Gennari per la posa di polifore interrate e pozzetti di raccordo, necessarie allo spostamento degli impianti di rete attualmente collocati sulla parete esterna del capannone (ex palestra) di cui è prevista la demolizione. L’intervento oltre allo scavo prevede la posa di tubi corrugati per il passaggio delle utenze, di pozzetti di raccordo e ispezione e il successivo ripristino del manto stradale.

Questi lavori sono stati affidati alla Katik Srl di Castel Maggiore per poco più di 24mila euro.

Vale la pena ricordare che la zona è interessata da un elevato traffico veicolare, pertanto è lecito aspettarsi disagi, stante anche l’attuale cantiere che interessa un’abitazione privata nei pressi proprio dell’incrocio.

