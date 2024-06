GUASTO RIPARATO ALLA RETE IDRICA DELL’OSPEDALE DI CENTO L’attività sta riprendendo regolarmente già nelle ultime ore della mattinata

Riparazione delle tubature effettuata all’ospedale di Cento, l’attività ora sta gradualmente riprendendo. La perdita ha compromesso una parte dei servizi al primo piano e al piano terra e, a causa dell’interruzione dell’acqua in tutto il Presidio, è stato necessario sospendere l’attività sanitaria programmata di radiologia, sale operatorie, sala gessi ed endoscopia.





Intercettato il punto di dispersione e prontamente riparato il danno, è già ripresa la fornitura di acqua in tutto il presidio.

Ripristinata anche la completa funzionalità del Pronto Soccorso, dove in prima mattinata era stata attivata tempestivamente la procedura per la gestione delle emergenze con invio dei casi più gravi all’ospedale di Cona.

Il laboratorio analisi ha potuto proseguire la propria attività, grazie alla dotazione preventiva di supporto di taniche. Come pure i reparti, subito dotati di taniche di acqua per consentire le attività indispensabili in corso di svolgimento.

Proseguono ora i lavori di ripristino dei locali allagati e già da domani l’attività programmata riprenderà regolarmente. Per quanto attiene alle prestazioni di radiologia la conferma di completa riattivazione è prevista nel pomeriggio.

La Direzione aziendale si scusa con l’utenza dell’Ospedale per i disagi subiti e ringrazia tutti coloro che, grazie al proprio intervento, hanno consentito la completa risoluzione del guasto in pochissimo tempo. In particolare i Vigili del Fuoco, al lavoro fin dalle prime ore del giorno e intervenuti immediatamente non appena è scattato l’allarme.

