I DISEGNI DEI BAMBINI UCRAINI PER UNA CULTURA DI PACE

L’Associazione SOS BAMBINO International Adoption A.P.S di Vicenza ha allestito presso l’istituto Comprensivo “Il Guercino” di Cento la propria mostra di disegni di bambni ucraini degli orfanatrofi di Vinnycja nell’Ucraina centrale ospitati dall’associazione e ha incontrato alcune classi della scuola secondaria e della scuola primaria che hanno dialogato con le operatrici presenti dopo aver guardato i disegni. Numerose sono state le domande scaturite dalla visione di piccole opere d’arte: due volti di bambini spuntano dalle macerie di un palazzo squarciato, una ragazzina cammina tra l’oro di un campo di grano con un fucile in mano; aerei dell’armata russa si lanciano in picchiata contro case colorate, ma un ombrello fa da scudo e nel cielo spunta un arcobaleno. L’istituto ha accettato di ospitare la mostra per dare spazio e voci ai bambini e alle bambine ucraine, come testimonianza dell’orrore della guerra e delle ferite che lascia nel cuore e nella mente. «È un’occasione di riflessione per tutti – ha sottolineato la dirigente Anna Tassinari -, per apprezzare tutto quello che abbiamo e per non sprecare energie per sciocchezze quando noi ancora viviamo in un paese senza una guerra fisica e per impegnarci per un mondo senza guerre, perché nel mondo la guerra è presente in tanti paesi e tanti sono i bambini e le bambine che non possono frequentare una scuola”. La responsabile dell’associazione, Egles Bozzo, ha anche spiegato cosa possa significare per questi bambini orfani l’adozione e le difficoltà dell’adozione I ragazzi hanno ascoltato con attenzione e commozione per un mondo migliore ed una cultura della pace .

