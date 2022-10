LA GUARDIA DI FINANZA INCONTRA LA FONDAZIONE A.C.A.RE.F. DI FERRARA ATTIVA NEL MONDO DELLA RICERCA PER LA LOTTA ALL’ATASSIA

Nei giorni scorsi il Comandante Provinciale, Col. Cosimo d’Elia, ha ricevuto nella sede di

Via Palestro, il Presidente della Fondazione A.C.A.RE.F. Silvio Sivieri, il Direttore

Generale Giampietro Domenicali e il Consigliere Amedeo Russo.

Durante l’incontro i rappresentanti della Fondazione hanno illustrato gli scopi e i progetti

in corso per la ricerca sulle sindromi atassiche.

In particolare, A.C.A.RE.F., attraverso campagne di raccolta fondi, sostiene dal 2016

presso l’Università di Ferrara – Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed

Agrarie – la ricerca scientifica per la lotta all’atassia spinocerebellare di tipo I e II. L’ente

è inoltre impegnato in un’opera di sensibilizzazione in merito a questa patologia, rara e

genetica, che colpisce il cervelletto.

La Fondazione, in occasione di questo incontro, ha presentato la propria campagna di

raccolta fondi, per sostenere le diverse iniziative, anche in vista delle prossime festività

natalizie.

In questo contesto le Fiamme Gialle ferraresi, hanno condiviso le iniziative in corso da

parte della Fondazione A.C.A.RE.F. per raggiungere importanti finalità di utilità

sociale e sviluppare concrete attività di assistenza e benessere.

L’iniziativa testimonia la vicinanza e l’attenzione della Guardia di Finanza verso le fasce

più deboli della popolazione, in piena sinergia con tutti quegli enti che operano nel campo

del sociale per il bene comune con uno sguardo particolare a chi vive in effettive situazioni

di difficoltà, anche in relazione alle malattie neurodegenerative, come le sindromi

atassiche (c.d. S.C.A.).

Mi piace: Mi piace Caricamento...