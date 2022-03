Più che un giorno, l’equinozio è un singolo istante, che quest’anno coincide con le 16.34, ora italiana, del 20 marzo. È il momento in cui il Sole è allo Zenit all’equatore, i suoi raggi cadono perpendicolari all’asse di rotazione della Terra, e per questo in tutto il mondo il giorno e la notte, ovvero il periodo di luce e quello di buio, hanno circa la stessa durata. Equinozio, in latino, significa, infatti, notte uguale.

