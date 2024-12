Il 7 dicembre inaugura il Punto d’Ascolto della Polizia Locale a Casumaro

Giovedì 7 dicembre alle ore 9:00 sarà inaugurato il nuovo Punto d’Ascolto della Polizia Locale presso la delegazione di Casumaro, un servizio pensato per offrire un contatto diretto tra l’Amministrazione Comunale e tutti i cittadini.



Il Punto d’Ascolto sarà operativo il primo sabato di ogni mese, alla presenza di due agenti della Polizia Locale, disponibili a raccogliere segnalazioni, fornire supporto e rispondere alle esigenze di tutta la cittadinanza, in particolare di quella casumarese.



“L’obiettivo di questa iniziativa è portare i servizi dell’Amministrazione sempre più vicini ai cittadini, anche nelle frazioni” – dichiara il Sindaco Edoardo Accorsi – “La Polizia Locale, come organo diretto di ascolto e accoglienza, rappresenta un tassello fondamentale del nostro impegno per una comunità più sicura e inclusiva.”



Anche l’Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, Mario Pedaci, sottolinea l’importanza del progetto: “Siamo entusiasti di estendere questo servizio, già presente a Renazzo e XII Morelli, anche a Casumaro. Crediamo fermamente che l’ascolto attivo e la vicinanza ai cittadini siano strumenti essenziali per rispondere concretamente alle loro necessità e ci auguriamo che questo progetto possa essere accolto in maniera positiva.”



L’inaugurazione sarà accompagnata da un momento conviviale con un piccolo rinfresco. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per scoprire il nuovo servizio e condividere insieme questo importante momento.

