LA CENTESE AVANZA IN COPPA ITALIA E SI PREPARA AL BIG MATCH COL BENTIVOGLIO

La Centese Calcio conquista con determinazione l’accesso ai Quarti di Finale di Coppa Italia grazie alla vittoria ottenuta ieri sera sul campo del San Felice sul Panaro.

Una prestazione solida della formazione guidata da mister Ciro Di Ruocco, che conferisce fiducia e consapevolezza alla squadra, in previsione delle prossime sfide.

In goal Bonvicini, Pirreca, e il “Re di Coppa” Giacomo Sanci, intervallato dal goal su rigore dei padroni di casa.

Archiviata la soddisfazione per l’avanzamento in Coppa, l’attenzione si sposta ora sul campionato.

Sabato 7 dicembre, al G&G Stadium, la Centese affronterà il Bentivoglio in un incontro molto interessante in chiave “corsa ai playoff”.

La formazione ospite si presenta con un organico di grande spessore: tra i protagonisti, spiccano Leonardo Fiorentini e il centrocampista offensivo Giovanni Mezzetti, entrambi a quota cinque gol in stagione, oltre a Enrico Raspadori, fratello del centravanti del Napoli e della Nazionale, che garantiscono tanta qualita’ alla squadra allenata dall’ex Bologna Evangelisti.

Una formazione costruita con il chiaro intento del salto di categoria, e che sta progressivamente dimostrando tutto il suo valore.

La Centese, ancora assenti Fabbri, Perelli e Bonacorsi, si prepara con determinazione a questa sfida cruciale. Dopo il sorpasso subito in classifica proprio dal Bentivoglio, il match di sabato rappresenta una grande opportunità per riprendere il proprio cammino davanti al proprio pubblico.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 di sabato 7 dicembre, in un G&G Stadium tirato per le grandi occasioni: un appuntamento da non perdere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...