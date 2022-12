IL BOSCO INCANTATO, UN CICLO DI 4 INCONTRI DEDICATI ALL’ADOLESCENZA

A partire da gennaio fino a marzo 2023, un percorso per condividere curiosità, dubbi e consigli su una tematica molto attuale, dialogando insieme.

Cento, 30 dicembre 2022 – Prenderà il via a gennaio 2023, il Bosco Incantato, un ciclo di 4 incontri sull’adolescenza rivolto alle famiglie, condotto dalla Dott.ssa Maria Iacono, Psicologa, referente servizi e ambulatori Psicologia di Base Azienda Ausl di Bologna, organizzato dalla Fondazione Caterina Novi in collaborazione con il Comune di Cento, attraverso il Centro per le famiglie e la Gipsoteca Vitali.

Il progetto nasce da un’idea della Dott.ssa Paola Silvestri, volontaria del Bosco Integrale, che attraverso la sua esperienza presso il Centro di Salute Mentale di San Giovanni in Persiceto, ha pensato che il lavoro della Fondazione Caterina Novi, gestore del progetto Bosco Integrale, potesse incontrarsi con quella del Centro per le famiglie al fine di costruire insieme un percorso che potesse essere di aiuto alle famiglie, già sotto pressione sotto tanti punti di vista, che si trovano a dover affrontare il momento critico dell’adolescenza. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti i genitori di ragazzi e ragazze dai 12 anni di età.

Proprio a voler stabilire un legame non solo virtuale con il Bosco Integrale, tutti i titoli di questo progetto sono ispirati alla sua essenza, in quanto luogo di condivisione e inclusione.

“Siamo molto felici di questa iniziativa, per diversi motivi. – afferma Michele Novi, presidente della Fondazione Caterina Novi – Il primo perché deriva da un’idea di una nostra volontaria, che sottolinea il grande legame che si è stabilito tra il Bosco Integrale e tutti gli incredibili volontari che hanno sposato il progetto. E il secondo perché questo ciclo di incontri, costituisce un esempio di come si possano creare sinergie tra enti e associazioni del territorio finalizzate al bene comune”.

Soddisfatto il sindaco di Cento Edoardo Accorsi per la proposta della dott.ssa Silvestri. “Abbiamo accolto con piacere la proposta della Fondazione Caterina Novi di lavorare a questo progetto con il supporto del Centro per le Famiglie del Comune di Cento che da sempre svolge attività gratuite di consulenza e informazione per genitori delle bambine e dei bambini dalla nascita all’adolescenza. Questo progetto potrà essere una preziosa occasione per i genitori che decideranno di partecipare, per riflettere e condividere esperienze su una fase della vita dei loro figli che richiede un’attenzione particolare. Ringrazio sentitamente la Fondazione della Famiglia Novi e tutto il personale del Centro per le Famiglie che lavorerà insieme per la realizzazione di questo percorso”.

Il primo incontro, dal titolo Silenzio fra gli alberi si terrà venerdì 20 gennaio alle ore 18.00 presso il Centro per le Famiglie. In questo primo appuntamento si parlerà del cogliere i primi segnali di disagio partendo dal presupposto che oggi le problematiche dei giovani cominciano sempre prima, rendendo la situazione a tratti allarmante.

Il secondo, dal titolo Intreccio di rovi, si svolgerà venerdì 10 febbraio alle ore 18.00 in Gipsoteca Vitali esi parlerà dell’autoesclusione sociale e dalla rabbia che ne scaturisce. Si discuterà su come trovare un equilibrio emotivo che possa aiutare in una fase così delicata.

Il terzo incontro dal titolo Il labirinto oscuro ci sarà venerdì 3 marzo alle ore 18.00 presso il Centro per le Famiglie. Si proseguirà il ciclo di incontri parlando della paura sociale che porta al ritiro e a meccanismi di difesa: come possono essere messi in campo azioni per aiutare a gestire questa situazione di difficoltà. Infine il quarto incontro dal titolo Il giusto sentiero è programmato, tempo permettendo, per venerdì 31 marzo alle ore 18.00 al Bosco Integrale (in caso di maltempo si terrà presso la Gipsoteca Vitali). Si parlerà del come prenderci cura dell’altro; un sano controllo “a distanza” in un clima di fiducia e rispetto reciproci. Inoltre, la corretta comunicazione interna alla famiglia e consigli pratici sugli atteggiamenti positivi da intraprendere e sul cammino da fare insieme alla famiglia.

