CENTO: RUBA TUBI DI RAME DA UN’ABITAZIONE, ARRESTATO

Nella serata del 29 dicembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cento hanno arrestato un quarantacinquenne responsabile di furto aggravato in un’abitazione in via di ristrutturazione.

L’uomo, approfittando dell’assenza dei proprietari, si è introdotto nell’immobile impossessandosi di tubature di rame da destinare all’impianto di riscaldamento, del peso complessivo di 12,5 kg, portando via anche un grosso paio di forbici ed una sella per bicicletta.

I vicini, uditi dei rumori sospetti provenienti dall’interno dell’abitazione, hanno subito allertato la linea d’emergenza 112. L’immediato arrivo della Gazzella dei Carabinieri ha permesso di fermare l’autore del furto, mentre scavalcava il muro di cinta nel vano tentativo di darsi alla fuga.

La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario e l’uomo è stato tratto in arresto. Nel pomeriggio del 30 dicembre, il quarantacinquenne è comparso davanti al Giudice monocratico del Tribunale estense che, nel convalidare l’arresto, lo ha condannato ad un anno e nove mesi di reclusione, pena sospesa, con divieto di dimora nella provincia di Ferrara.

