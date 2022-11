IL CLUB PER L’UNESCO DI FERRARA A CENTO PRESENTA IL VOLUME “CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”

In occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza proclamata per il 20 novembre 2022 in ricordo del giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 ha adottato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si terrà presso l’Istituto Comprensivo “Il Guercino” la presentazione della pubblicazione, già avvenuta a Ferrara, “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.

La pubblicazione è stata realizzata grazie ad un progetto del Club per l’Unesco di Ferrara, con la sponsorizzazione di Massimo Andalini(Pastificio Andalini spa di Cento) e con la partecipazione del comitato tecnico formato dal prof. Salvatore Amelio, Rino Ghelfi e la dott.ssa Paola Chiorboli. Il volumetto, valido strumento didattico per le scuole il cui programma di educazione civica prevede anche l’esame della Convenzione Onu, è corredato di elaborati degli studenti del Liceo Artistico Dosso Dossi di Ferrara.

Durante la mattinata gli alunni e le alunne delle classi prime della scuola secondaria avranno l’opportunità di ascoltare il presidente del club, Avv. Ugo de Nunzio, il curatore della pubblicazione, prof. Salvatore D’Amelio e i soci avv. Giardini e De nunzio che relazioneranno su aspetti di tutela dei diritti dell’infanzia. Sarà presente anche l’imprenditore Massimo Andalini, sempre attento ai bisogni dei giovani del territorio. Una copia del volume sarà donata agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e alle classi prime delle scuole secondarie dell’IC “Il Guercino”. La dirigente dott.ssa Anna Tassinari ringrazia per l’opportunità e l’attenzione ai temi dell’infanzia in un’epoca in cui sempre più spesso l’infanzia viene dimenticata e violata.

