Il Comune di Cento ha pubblicato l’avviso di selezione di 6 giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni che potranno svolgere un’esperienza estiva, completamente finanziata dal programma Erasmus Plus, in un ecovillaggio della città ungherese di Székesfehérvár, con cui Cento è gemellato da 25 anni. Il periodo del soggiorno sarà dal 16 al 24 luglio compresi.

Il progetto “Enter Digital World” permetterà ai partecipanti di acquisire competenze tecnico-scientifiche in maniera non formale, attraverso l’uso di mattoncini LEGO e laboratori di gruppo per un confronto interculturale con coetanei di altri paesi europei.Durante il soggiorno nell’ecovillaggio sono previste escursioni, visite guidate e gite nei pressi del Lago Balaton, Budapest e città limitrofe.

E’ possibile candidarsi entro il 7 giugno compilando il modulo online presente sul sito del Comune di Cento, distinto tra candidati minorenni e maggiorenni. Martedì 31 maggio si terrà la presentazione del progetto a tutti gli interessati, in Sala Zarri alle ore 18.00 mentre il colloquio di selezione avverrà venerdì 10 giugno, nel pomeriggio. Si valuteranno in particolare motivazione e capacità di espressione in lingua inglese, dal momento che sarà la lingua veicolare di tutto il progetto, coerenza del percorso di studi frequentato ed effettiva volontà di partire. Vitto, alloggio, assicurazione, trasporti sono completamente a carico del progetto.

Molto soddisfatto il Sindaco Edoardo Accorsi che afferma: “Siamo molto felici di poter proporre come Comune – per la prima volta a Cento – un’esperienza estiva all’estero, completamente gratuita, per i nostri giovani concittadini. Un’opportunità non solo per viaggiare ma anche per acquisire competenze pratiche da spendere nel loro futuro scolastico e professionale. Un ringraziamento doveroso ai nostri servizi Politiche Europee e Informagiovani, che in sinergia hanno saputo tradurre un bisogno reale in risposta concreta: da tempo infatti le famiglie e i giovani stessi chiedono di riempire il tempo libero estivo con attività e proposte mirate”.

Avviso e maggiori informazioni: https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/giovani-formazione-e-lavoro/estero/selezione-6-giovani-esperienza-estiva-allestero

