Il Comune di Pieve di Cento aderisce all’iniziativa contro il caro bollette lanciata dal sindaco di Cento Edoardo Accorsi

. Per questo motivo giovedì 10 febbraio 2022 le luci della Rocca di Pieve si spegneranno per una notte. Il sindaco Luca Borsari ha dichiarato: “Ho deciso di aderire anche io all’iniziativa lanciata dall’amico e collega Edoardo Accorsi, sindaco di Cento. Giovedì anche Pieve di Cento spegnerà uno dei suoi più bei monumenti: la nostra Rocca resterà spenta tutta la notte! Quello del “Caro Bollette” è un fenomeno di proporzioni enormi che solo ora sta iniziando a mostrarsi in tutta la sua gravità e, se i Governi e l’Europa non intervengono subito, rischia di trasformarsi in una vera e propria tragedia economica. Una tragedia per il mondo delle imprese, per le famiglie e anche per gli enti pubblici, fra cui i Comuni. Anche il Comune di Pieve di Cento sta iniziando a ricevere le prime fatture ed è già evidente che ad aumenti di queste dimensioni non potremo far fronte. Allo stesso modo in cui famiglie e imprenditori rischiano di essere messi in ginocchio, proprio ora che il sistema economico del nostro Paese sta iniziando a vedere la luce dopo 2 anni di pandemia. Ecco, anche noi abbiamo deciso di accendere l’attenzione di tutti spegnendo le luci ad uno dei gioielli del nostro Centro Storico. È solo un gesto simbolico ma dobbiamo fare tutto ciò che ci è possibile per gridare la nostra preoccupazione.

