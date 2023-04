IL CONTRIBUTO DELL’IC IL GUERCINO ALLE GIORNATE DEDICATE AD HARRY POTTER

25 anni fa a Cento, in occasione del Premio Letteratura Ragazzi promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, fu premiato uno sconosciuto “Harry Potter e la pietra filosofale”. Questa ricorrenza è stata un’occasione per promuovere una serie di attività che hanno messo in Fermento Cento: Comune, Fondazione, Premio Letteratura Ragazzi, Scuole Malpighi Renzi, IC IL GUERCINO, Don Zucchini, Ascom hanno messo in campo varie iniziative coordinandosi in una scansione intensa dal 12 al 15 aprile. L’IC IL GUERCINO nella serata di ieri, ha ricostruito l’ambiente della scuola di Howgards, con un’accoglienza musicale della piccola orchestra, per poi guidare il pubblico nelle varie ricostruzioni della scuola. Dopo essere passati per il binario 9e3/4, gli ospiti hanno potuto seguire gli studenti dell’ultimo anno e passare nel sottoscala per ricevere la lettera di Harry Potter; una sosta al capello parlante per scoprire a quale casa appartenere; il professore Piton ha insegnato alcune pozioni magiche mentre nella foresta proibita, protetta da un unicorno, è stato possibile raccogliere fiori magici creati dagli alunni. Il tutto si è concluso con un banchetto per ricompensare la fatica delle magie. Oggi Harry Potter continua in piazza, pronto a rivitalizzare il centro storico con le sue magie.

