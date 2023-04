La7 sospende ‘Non è l’arena’ di Giletti: ai Giornalisti ‘veri’, non allineati … la porta

EDITORIALE

La7 sospende Non è l’arena, Giletti: ‘Tutto si chiarirà al momento opportuno’Da domenica prossima il programma non sarà in onda. Il giornalista: ‘Io ho le spalle larghe, ma penso ai 35 che lavorano con me’La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena” che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto la stessa emittente, che “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”.Massimo Giletti rimane a disposizione dell’azienda. “Tutto si chiarirà al momento giusto”.Così Massimo Giletti commenta con l’ANSA la nota de La7 che oggi annuncia la sospensione di Non è l’Arena. “Ognuno ha la sua versione. Non voglio aggiungere altro, non parlo, penso solo ai miei, ai 35 che lavorano con me e si ritrovano ora sbattuti fuori dopo 6 anni. Io ho le spalle larghe, penso solo a loro”. Quanto alle voci di perquisizioni spiega: “E’ tutto falso, non c’è stata nessuna perquisizione nella mia abitazione. Nessuna notifica delle forze dell’ordine, nulla di nulla. Del resto era tutto facilmente verificabile e riscontrabile”.Nelle ultime settimane si erano diffuse voci sul possibile passaggio di Massimo Giletti alla Rai, per condurre un programma dalla prossima stagione. Secondo le indiscrezioni che circolano a La7, sarebbero stati proprio i contatti avuti con la tv pubblica a determinare la rottura con l’emittente di Urbano Cairo. Di fronte alla prospettiva di un rapporto destinato a terminare, negli ultimi giorni l’azienda avrebbe deciso di accelerare i tempi arrivando alla decisione della sospensione del programma. Sembra anche – si apprende ancora – che siano sorti problemi in relazione ai costi e alla raccolta pubblicitaria della trasmissione. Il passaggio di Giletti alla tv pubblica sarebbe in linea con il rinnovamento dei palinsesti che il centrodestra vorrebbe realizzare a partire dalla prossima stagione. La programmazione autunnale della Rai sarà presentata a giugno e le decisioni vengono prese in queste settimane. Recentemente era stato ipotizzato un passaggio di Giletti a Rai1, ma secondo altre indiscrezioni il conduttore potrebbe approdare sulla seconda rete eventualmente nella serata del giovedì, storicamente occupata da talk di informazione.Il vicepremier e ministro Matteo Salvini commenta così la vicenda sui social: “Sospeso il programma di Giletti su La7: il mio abbraccio a Massimo e alla sua squadra. L’ho sempre stimato e spero di rivederlo in video al più presto”.

Non mi stupisce l’atteggiamento arrogante di certe Aziende o Enti Pubblici e privati; succede, è successo e succederà sempre laddove ci sono Giornalisti con la ‘schiena dritta’, che fanno del loro lavoro una missione di verità e rispetto verso i loro lettori. I giornalisti veri si riconoscono: sono sempre ‘a rischio di perdere la poltrona’. Piena solidarietà al Collega Massimo Giletti ….. ad majora!

