Il nuovo sito della CMV in collaborazione con l’IIS “F.lli Taddia”

È on line il nuovo sito della CMV per il quale il settore tecnologico indirizzo grafica e comunicazione dell’IIS “F.lli Taddia” ha curato il progetto fotografico. L’importante collaborazione, curata dalle professoresse Laura Sabrina Serra e Annalisa Zuffi, ha visto il coinvolgimento degli alunni del triennio su base volontaria. Ai ragazzi è stata lanciata una sfida: raccontare attraverso le fotografie l’idea della “Comunità di valore”, dirigendo l’obbiettivo verso volti e persone che vivono le diverse realtà del territorio. Duplici le finalità di questo progetto: mettere al centro le nuove generazioni e dare spazio e visibilità al talento e alle competenze degli studenti delle Taddia. Sono proprio loro, inoltre, i soggetti rappresentati nelle fotografie del sito: una scelta per sottolineare come i giovani siano il presente e il futuro della Comunità.

Per visionare sito e progetto:

https://www.cmvservizi.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...