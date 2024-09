Ferrara. Visita presso il Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara delle scolaresche dei campi estivi della Parrocchia San Pietro e Paolo di Vigarano Mainarda

Questa mattina, verso le 10:00, per le scolaresche dei campi estivi della Parrocchia San Pietro e Paolo di Vigarano Mainarda, gestiti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale “Aurora”, si sono aperte le porte della Caserma “Carmine Della Sala” di Ferrara.

L’obiettivo della giornata, rientrante nell’ambito del progetto “contributo dell’Arma alla formazione della legalità”, è stato quello di far conoscere ai giovani partecipanti il mondo delle uniformi ed avvicinarli alle Forze di Polizia. Nel corso di tale visita, a cui hanno partecipato bambini dell’età compresa tra i 6 e i 13 anni, sono stati mostrati i mezzi in uso alla Sezione Radiomobile specificando l’attività svolta dal reparto che è coordinato dalla Centrale Operativa che indirizza le autovetture sulle richieste di intervento pervenute sul numero di Pronto Intervento 112. Nel contempo sono stati illustrati i rischi in cui si può incorrere adottando comportamenti scorretti alla guida dei veicoli, come ad esempio la guida sotto l’effetto dell’alcol o delle sostanze stupefacenti. Proseguendo la visita i giovani sono stati accolti nei locali della Centrale Operativa proprio per illustrare loro le attività di coordinamento delle autoradio dell’Arma in servizio di pattuglia.

L’incontro, che ha suscitato grandi interesse e curiosità da parte dei ragazzi, si è concluso con una lezione tenuta da un militare specializzato che ha spiegato anche con esempi pratici le tecniche di rilievo delle impronte digitali ed il riconoscimento delle varie sostanze stupefacenti tramite l’utilizzo dei previsti reagenti chimici.

L’iniziativa, che ha riscossa la corale approvazione da parte sia dei ragazzi che degli educatori, ha permesso non soltanto di sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale, ma ha anche rappresentato un’occasione per far conoscere il ruolo sociale del “Carabiniere” avvicinando gli studenti ad una professione tanto delicata quanto ricca di soddisfazioni.

