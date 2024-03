In scadenzai termini per la presentazione al Comune di Cento delle candidature alla procedura selettiva per n. 1 incarico di alta specializzazione Funzionario dei Sistemi Informatici, da assegnare al Servizio Sistemi Informativi

“Ricordiamo la scadenza delle ore 12.00 di lunedì 18 marzo p.v. per la presentazione al Comune di Cento delle candidature alla procedura selettiva per n. 1 incarico di alta specializzazione Funzionario dei Sistemi Informatici, da assegnare al Servizio Sistemi Informativi.

Tra i requisiti richiesti per accedere, occorre la laurea in ambito informatico o titoli equipollenti. L’incarico di lavoro avrà una durata di tre anni.

