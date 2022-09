INAUGURAZIONE SCUOLA RENAZZO: Le parole dell’ex sindaco Toselli

“La politica vera è quella che si mette al servizio dei cittadini. Non importa chi taglierà il nastro domenica, perché è prima di tutto interesse dei cittadini avere la nuova scuola e la nuova palestra. E’ stata la mia giunta a mettere a punto il progetto, a trovare i finanziamenti per dar vita alla nuova scuola e ad iniziare l’opera. L’attuale primo cittadino si è trovato il cantiere in stato avanzato di lavori. Sono orgoglioso – rileva l’ex sindaco Toselli – e ringrazio la precedente amministrazione e l’intera giunta che mi ha affiancato, per il grande lavoro e l’impegno messo in campo. Impegno che ha permesso di arrivare oggi a questo importante traguardo per Renazzo: all’inaugurazione della nuova scuola primaria del paese. Per la comunità è un grande sogno che si realizza, oltre che un’opera che i Renazzesi chiedevano e attendevano da almeno due decenni. E’ stata la precedente giunta a pensare al progetto, ad avviare il complesso iter progettuale e a predisporre quanto dovuto affinchè la nuova scuola diventasse realtà. Lungo e complesso è stato il percorso per individuare il finanziamento, senza dimenticare il confronto costante e la collaborazione fattiva con la Consulta Civica di Renazzo, la dirigente scolastica Stefania Borgatti, i genitori, gli insegnanti e l’intero consiglio d’istituto, per mettere a punto un progetto che fosse il più adeguato possibile alle esigenze di chi la scuola la vive quotidianamente”. Un’opera che trova compimento nelle tempistiche stabilite, e che accoglierà fino a 335 alunni della scuola primaria di Renazzo oltre ad una nuova palestra anche per l’attività sportiva, afferente all’istituto comprensivo 3 Ferruccio Lamborghini, per l’inizio dell’imminente nuovo anno scolastico. Il cantiere è stato consegnato a febbraio 2021, la prima pietra posata ad aprile 2021, il cronoprogramma per la realizzazione della nuova scuola era già stato definito e reso noto, come l’apertura per l’inizio di questo anno scolastico era stata annunciata. “Un ringraziamento particolare va all’ufficio tecnico nonchè alla società appaltatrice e a tutte le imprese e ai tecnici che , con grande serietà e massima responsabilità, nonostante le mille difficoltà dettate dai tempi, hanno rispettato tempi di lavorazione e di consegna. Sono soddisfatto del traguardo raggiunto e fiero di avere mantenuto l’impegno con i bambini e i cittadini di Renazzo”.

