FERRARA: Cambio al vertice del Nucleo Investigativo dei Carabinieri

Giovedì 08 settembre 2022 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, negli uffici del Reparto Operativo, ha avuto luogo il passaggio di consegne tra il Comandante cedente Ten. Colonnello Gabriele Porta ed il suo sostituto Maggiore Diego Alessandro Tanzi. Il nuovo Comandante investigativo è vicentino di origine, 45 enne, ed ha iniziato la carriera nell’Arma nel 1997, frequentando il 2° corso biennale Allievi Marescialli. Terminato il percorso formativo ha prestato servizio nella linea territoriale in Alto Adige e poi presso il Quartier Generale della Gendarmeria Europea a Vicenza. Laureato in Scienze Politiche internazionali, nel 2008 è diventato Ufficiale, assumendo il Comando della Tenenza Carabinieri di Oderzo (TV) dal 2009 al 2017, data in cui è stato trasferito al Comando della Compagnia Carabinieri di Tolmezzo (UD). Ha partecipato a più missioni di pace all’estero in Israele, Iraq e Kosovo. Convivente e padre di due bambine. Il Generale di Briagata Davide Angrisani ed il Comandante Provinciale Colonnello Gabriele Stifanelli hanno ringraziato il Ten. Col. Gabriele Porta per l’intensa e proficua attività investigativa, svolta negli ultimi anni, che ha permeso di risolvere complicati ed efferati casi criminali, augurando all’ufficiale importanti successi nel nuovo incarico. Al Maggiore Tanzi, oltre al benvenuto nell’Arma estense, l’augurio di una concreta e fortunata guida del Nucleo Investigativo.

