Incontro informativo per prossima uscita Bando Cultura 2023-2024

L’Amministrazione comunale di Cento è in procinto di pubblicare i nuovi avvisi del “Bando Cultura”, finalizzati a co-finanziare attività e progetti realizzati da Enti del Terzo Settore nel biennio 2023-2024.

Come dichiara l’Assessore alla Cultura Silvia Bidoli “in linea con il lavoro fatto finora e con la volontà di mettersi sempre più in gioco in sinergia con le associazioni del territorio, sono felice di rinnovare il Bando Cultura per altri due anni e di lanciare ben due avvisi di co-progettazione: una modalità nuova che prevede di lavorare congiuntamente per definire e realizzare interventi finalizzati a soddisfare insieme determinati bisogni.”

Oltre a un bando pubblico di co-finanziamento per attività afferenti alle aree tematiche di musica, arti performative, promozione letteraria, arti visive e arti cinematografiche e varia animazione, è infatti prevista anche l’indizione di due avvisi per l’individuazione di ETS con cui co-progettare attività di animazione del Giardino del Gigante e di gestione del servizio bibliotecario a Renazzo.

In un’ottica di “amministrazione condivisa” si configurano quindi nuove opportunità per un’inedita condivisione di poteri e responsabilità in ambito culturale tra Comune di Cento e Terzo Settore, chiamati a programmare, progettare e agire insieme a favore della comunità.

“La partecipazione attiva dei cittadini è il sale di ogni iniziativa mirata a far rivivere i luoghi” sostiene l’Assessore all’Associazionismo Vito Salatiello “ proprio perché la vita stessa dei luoghi, dipende dalle persone. È per questo che è importante sostenere queste iniziative.”

Per tutti gli Enti e le Associazioni interessate, giovedì 3 novembre, alle ore 18.30, in Sala Zarri di Palazzo del Governatore di Cento, è programmato un incontro informativo sugli avvisi di prossima uscita, alla presenza degli Assessori Bidoli e Salatiello.

