INDIANS CENTO E FEDELISSIME CELEBRANO LA CENTESE CALCIO: UNA SERATA INDIMENTICABILE

Il 24 gennaio 2025, presso il G&G Stadium, si è tenuta una serata speciale che ha riportato in vita la passione e il calore dei tempi d’oro della Centese Calcio. Protagonisti indiscussi dell’evento sono stati gli Indians Cento, il leggendario gruppo di tifosi che animava le tribune negli anni ’80 e ’90, e le Fedelissime, il cuore pulsante del tifo femminile, che con il loro entusiasmo hanno sempre accompagnato la squadra.

La serata ha visto una partecipazione sentita, fatta di racconti, risate, cori e momenti di convivialità, accompagnati dai sapori autentici della cucina emiliana. Non è mancato un toccante ricordo per chi non è più con noi, ma che ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo grande gruppo.

Questa celebrazione non è stata solo un tuffo nel passato, ma anche una dimostrazione che la Centese Calcio è molto più di una squadra: è una famiglia, un simbolo che unisce generazioni e che continua a rappresentare con orgoglio la città di Cento.

