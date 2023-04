INIZIO DI STAGIONE PER I DUATHLETI DELLA POLISPORTIVA CENTESE

Con il campionato Italiano di Duathlon svoltosi a Imola sabato scorso, ha preso il via la stagione agonistica del settore duathlon-triathlon della Polisportiva Centese. All’interno del famoso autodromo si e’ svolta la prova iridata che prevedeva 5 km di corsa, 20 in bicicletta e 2,5 km di corsa. Al via oltre 600 atleti fra cui cinque centesi; il miglior piazzamento quello di Andrea Dirani, 11/mo di cat. con il tempo di 1’02”11, a seguire l’esordiente Matteo Loporcaro, Luca Manderioli, Nicola Tosi, anche lui all’esordio, e Cristian Zambelli.

Anche il settore kids ha preso il via con le competizioni e nel duathlon di Forli’ la fortissima Emi Accorsi si piazzava prima e Di Deo Elena al 4° posto. A Parma Aaron Accorsi nella prova regionale agguantava il 3° posto mentre la sorella Emi , in testa, a causa una caduta ha dovuto ritirarsi.

