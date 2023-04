CENTO NON REGGE IL RITMO DI TREVIGLIO, È 77-88 ALLA MILWAUKEE DINELLI ARENA

La fase a orologio della Tramec Cento comincia alla Milwaukee Dinelli Arena: i biancorossi ospitano la Gruppo Mascio Treviglio,

capolista nel girone giallo a 6 punti. Le due formazioni si incontrano per la seconda volta in stagione: a dicembre, nei quarti

di finale di Coppa Italia, vinse la Benedetto XIV 68-66.

La partita inizia su ritmi alti: Berti segna il primo canestro, Cerella risponde con la tripla. Lombardi attacca il ferro e realizza il

2-5. Toscano, lottando sotto canestro, si guadagna due liberi e ne converte uno, 3-5 dopo due minuti di gioco. Giuri mette la

bomba del +5, mentre Marcius segna e subisce il fallo. Cento è in difficoltà e coach Mecacci, dopo due minuti e poco più, ferma

il gioco, sul 3-10. Al rientro sul parquet ancora Blu Basket: questa volta è Lombardi a realizzare con fallo e Treviglio raggiunge

la doppia cifra di vantaggio. Capitan Tomassini si iscrive alla partita con la tripla, Toscano appoggia due punti: reazione della

Tramec e punteggio sul 8-13 dopo metà primo quarto. La Benedetto XIV si affida ancora a Tomassini, che trova due punti al

termine della penetrazione, prima di alzare la parabola per Zilli: 12-15. La Gruppo Mascio cerca nuovamente la fuga: con la

schiacciata di Bruttini trova il +9, culmine di un parziale di 0-8. Il canestro di Mussini chiude il primo parziale sul 16-23.

In avvio di secondo quarto il più ispirato di Treviglio è Clark, autore di quattro punti in rapida successione. Il due su due di

Marcius ai liberi restituisce agli ospiti la doppia cifra di vantaggio. Tomassini e Maspero segnano un sottomano per parte,

prima della tripla di Vitali: nuovo massimo vantaggio trevigliese, time-out per coach Mecacci sul 21-34. Sacchetti segna il

canestro del +15 in contropiede, con la fuga di Treviglio che si fa sempre più consistente. Tomassini e Archie provano a suonare

la carica con due triple, Clark trova la stessa soluzione. Le squadre si rispondono colpo su colpo ma il vantaggio della Blu

Basket resta al di sopra della doppia cifra. La Tramec non molla e, con due punti di Mussini, torna a -10, prima della schiacciata

di Archie: 35-43, secondo time-out per coach Finelli. Il finale è ancora favorevole alla squadra ospite: il secondo quarto termina

37-50, dopo il buzzer beater in fade-away di Eric Lombardi.

La ripresa comincia con il canestro in contropiede di Toscano ma è Treviglio, dopo qualche azione di digiuno, a tenere le redini

del gioco: 0-5 di parziale e, sul 39-55, coach Mecacci spende il primo time-out del secondo tempo. Zilli segna due punti ma

l’intensità offensiva della Blu Basket supera ancora quella della difesa biancorossa: nuovo massimo vantaggio dopo quattro

punti di Lombardi sul 41-59. Marcius porta a +20 Treviglio, Archie che cerca di scuotere i suoi con la tripla: l’ala grande

statunitense non molla e trova altri due punti dalla lunetta ma Giuri risponde dalla lunga distanza. Ancora Archie prova a

BENEDETTO XIV CENTO

s.s.d. a r.l.caricarsi sulle spalle i suoi: canestro e fallo per il 51-66. Mussini fa due su due ai liberi, così come Bruttini. Il finale di terzo

quarto, spezzettato, è piuttosto equilibrato, con tanti viaggi in lunetta da una parta e dall’altra. Dopo trenta minuti di gioco la

Gruppo Mascio conduce per 57-74.

Moreno segna la prima tripla della sua gara in apertura di quarto periodo, Maspero risponde. Anche Marks, sbloccando il suo

score dal campo, brucia la retina da tre punti. Zilli appoggia altri due punti: a sette dalla fine il punteggio è di 65-77. Zilli e

Marks riportano a -10 i biancorossi: Finelli ferma immediatamente il gioco sul 69-79 a 6.00 dal termine. Sacchetti realizza una

tripla pesantissima al ritorno sul parquet, che di fatto spegne ogni speranza di rimonta della Tramec. Dopo quasi più di due

minuti di gioco Mussini segna il canestro del -11, con gli attacchi che faticano a mettere punti a referto. Tomassini segna la

tripla del -9 dopo il canestro di Marcius, mentre Treviglio, gestendo anche il cronometro, cerca di addormentare la partita. Zilli

fa due su due a 56 secondi dal termine, Sacchetti segna la tripla finale: Treviglio vince 77-88 alla Milwaukee Dinelli Arena.

Prossimo appuntamento sabato 8 aprile alle 20.30 a Cantù.

TRAMEC CENTO – GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 77-88 (Q1 16-23: Q2 37-50: Q3 57-74, Q4 77-88)

Tramec Cento (all. Matteo Mecacci): Moreno 3, Mussini 11, Marks 8, Tomassini 14, Toscano 9, Kuuba n.e., Archie 17, Baldinotti

n.e., Zilli 12, Berti 3

Gruppo Mascio Treviglio (all. Alessandro Finelli): Cerella 3, Marini 4, Maspero 5, Giuri 17, Vitali 4, Clark 13, Sacchetti 11, Lombardi

11, Marcius 10

Arbitri: Ursi, Costa, Tarascio

foto dall’ufficio stampa Benedetto XIV

