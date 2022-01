INTITOLAZIONE SCUOLE DI CASUMARO A GINO STRADA E TERESA SARTI: I DUBBI DI FDI

Il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, composto dai Consiglieri Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone, chiede chiarimenti sull’annunciata intitolazione delle scuole di Casumaro a Gino Strada e Teresa Sarti.

Spiegano i due Consiglieri: “Con tutto il rispetto per Gino Strada e la consorte, siamo consapevoli che il nome proposto sia utilizzato come bandiera politica dalla sinistra.

Per questo motivo non comprendiamo il motivo di tale decisione, assunta a pochi mesi dalla morte di Gino Strada, quando nel territorio centese gli istituti comprensivi sono sempre stati intitolati a nomi illustri legati al paese. Pensiamo, ad esempio, agli istituti “Guercino” a Cento e “Ferruccio Lamborghini” a Renazzo.



Per quale motivo non viene seguito anche a Casumaro lo stesso principio?

Siamo certi che un’ intitolazione legata al territorio rappresenti un valore aggiunto per la comunità, aiutando le giovani generazioni che per definizione popolano le scuole a non dimenticare le proprie radici e la storia del territorio in cui vivono.

Non meno importante, ci chiediamo se siano già stati seguiti tutti i passaggi necessari, in consiglio d’istituto e nei vari organi provinciali e regionali, come previsto da regolamento, perché, in realtà, al momento abbiamo assistito solo a comunicazioni sui social.

Sono tanti i personaggi illustri ai quali Casumaro si sente legato, citiamo ad esempio il Professore Guido Vancini, che ha un legame indissolubile con la cultura del territorio e che quindi rappresenterebbe una scelta più adeguata.

Tra gli obbiettivi di un’intitolazione, per noi rimane di primaria importanza tener vivo il ricordo di centesi illustri ed onorare i concittadini che vengono ricordati da tutti con prestigio.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...