OSPEDALE DI CENTO: RIAPERTO IL PUNTO NASCITA

Da Lunedì 17 gennaio ha riaperto il Punto Nascita dell’Ospedale di Cento. Il servizio, momentaneamente sospeso dallo scorso 23 dicembre a causa di improvvise criticità di personale, è quindi operativo a pieno regime per garantire a tutte le future mamme di tornare a partorire in massima sicurezza.

Il riavvio delle attività, nei tempi previsti e indicati dall’Azienda USL di Ferrara lo scorso 29 dicembre, è stato possibile grazie alla procedura di reclutamento di alcune professioniste con contratto libero professionale che hanno completato il necessario periodo di formazione; una ricerca continua che ha anche attinto dalle graduatorie esistenti e aperte.

Grazie al monitoraggio e l’assunzione, quindi, anche di personale dirigente pediatrico, il Punto Nascita di Cento garantisce sia la presenza H24 del pediatra/neonatologo sia dell’anestesista -comunque già attivo- oltre a ginecologi e ostetriche.

Questi, sono alcuni degli sforzi intrapresi fin da subito dall’AUSL per garantire la riapertura del Punto Nascita prima possibile e quindi limitare al massimo il periodo di sospensione dei parti programmati al “Santissima Annunziata”, causato, come si ricorderà, da alcuni avvicendamenti e malattie di operatrici ostetriche che si sono sovrapposti, e hanno aggravato l’endemica difficoltà a reperire personale sanitario sul mercato del lavoro.

Contestualmente, si ricorderà, è stato predisposto un ulteriore nuovo bando per assumere personale a tempo indeterminato, al fine di dare sempre maggior stabilità a questo servizio essenziale per il territorio centese e per l’intero Distretto Ovest.

L’Azienda si scusa per i disagi causati alle donne in attesa che sono state contattate e indirizzate verso un altro punto nascita per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle criticità evidenziate.

