ISTITUTO COMPRENSIVO”IL GUERCINO” – SCUOLA CERTIFICATA DI QUALITA’ PER PROGETTI EUROPEI ETWINNING

L’Istituto comprensivo “Il Guercino” di Cento ha ricevuto altri due certificati di qualità europei per i progetti etwinning “Podcast.Us” e “Wizards’ Tounament 2023-24”. Questi progetti, dopo aver ricevuto il certificato di qualità nazionale dall’Unità etwinning Italia, sono stati valutati anche dall’unità europea ed hanno ottenuto un punteggio altissimo nella valutazione dei prodotti realizzati, nella collaborazione tra scuole, nell’innovazione metodologica e nell’uso della tecnologia. Il progetto “Podcast.Us” , per il lavoro innovativo svolto sul podcasting, avrà anche un ruolo di primo piano all’interno della piattaforma europea esep. Congratulazioni agli studenti per l’impegno e la serietà nel lavoro svolto con il coordinamento instancabile della prof.ssa di lingua inglese.. Questi riconoscimenti attestano come la scuola sia riconosciuta a livello internazionale per la continua ricerca e sperimentazione di metodi di apprendimento motivanti e collaborativi, in cui ci si confronta con altre realtà scolastiche, in uno scambio di apprendimento – insegnamento che è sempre una grande forma di arricchimento, personale e professionale.

