LA BENEDETTO PIEGA L’ASSIGECO PIACENZA – 67/53

Scontro diretto per la Benedetto XIV che ospita l’Assigeco Piacenza. Berdini, Henderson, Nobile, Davis e Benvenuti per i biancorossi, Bartoli, Bradford, Bonacini, Serpilli e Grimes per l’Assigeco.

PRIMO QUARTO

Grimes segna i primi quattro dell’incontro e la Sella non raccoglie punti nei primi 4’, poi Benvenuti sblocca la situazione dalla lunetta e Davis fa -1 dalla media. La partita fatica a prendere ritmo, dopo 7’ il punteggio è di 5-8. Davis si prende un paio di penetrazioni a gioco rotto e trova veri e proprio goal, il primo quarto finisce con un bassissimo 9-8.

SECONDO QUARTO

Suljanovic prima e Bonacini poi producono 9 punti che lanciano l’Assigeco, poi Davis si inventa un canestro allo scadere dalla media, ma Cento fatica ad entrare in partita e Querci punisce da tre punti. Sperduto si iscrive alla partita con una tripla che è anche la prima della Sella, poi ne segna un’altra, ma questa volta c’è anche il fallo, Filoni risponde con la stessa moneta, ma Sperduto è tarantolato e segna un altro canestro, questa volta dalla media, 22-25 Piacenza a 4’ dal termine del primo tempo. Henderson trova la via del canestro in area e costringe coach Manzo al timeout. Sperduto è l’uomo del momento, altra tripla e sono già 12 i punti per lui sui 27 totali, la Benedetto si riporta in vantaggio, ora è Piacenza che fatica a costruire tiri puliti, dopo la stoppatona di Fiorillo è Berdini a mettere la firma sul match con un arresto e tiro dalla media. Bradford sfrutta il miss match con Tamani per chiudere i primi 20’ sul 29 pari.

TERZO QUARTO

Benvenuti apre le marcature con una ricezione profonda, ma il copione è quello del primo quarto, si segna poco, Berdini si mette in proprio da tre punti, poi Filoni schiaccia con grande atletismo, Davis si mette in partita trovando quattro punti in un amen, ma quattro punti in fila di Piacenza tra Querci e D’almeida costringono coach Di Paolantonio al timeout. D’almeida è precisissimo dalla lunetta e fa ancora 2/2, ma Davis di rabbia si prende la tripla allo scadere e fa 44-45 al 30’.

QUARTO QUARTO

La partita è molto fisica, tanti possessi sporchi e poche azioni ben costruite, poi Sperduto trova un bel canestro dalla media su assist di Berdini e la Benedetto torna avanti, partita non qualitativamente bellissima, ma con il punteggio così in bilico l’emozioni non mancano. Berdini segna la tripla del +4, poi Bonacini trova per strada un canestro con il fallo, ma non riesce a convertire il libero, allora Davis si prende altri due al centro dell’area e Berdini segna un canestro impossibile con il fallo, mandando a +6 la Sella. L’intensità della partita si alza così come i nervi e i decibel della Baltur Arena, Piacenza non segna più e Henderson spalanca il contropiede con schiacciata del +9, a 2’ dalla fine. Berdini ha giocato un grande secondo tempo, che culmina col canestro del +11 che rasserena il popolo centese, dopo pochi istanti Davis ferma il possesso e chiude la gara con una tripla delle sue. Gli ultimi minuti sono di pura prassi e la partita finisce 67-53 . Cento vince una partita tosta, più di quello che il risultato rivela, ma trova due punti importantissimi contro una diretta rivale per la salvezza.

TABELLINI

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Henderson 8, Alessandrini 6, Berdini 14, Sperduto 14, Davis 25, Nobile, Tanfoglio, Moretti, Benvenuti 6

ASSIGECO PIACENZA: Gajc, Bradford 6, Grimes 13, Suljanovic 3, D’almeida 6, Querci 5, Fiorillo, Bonacini 11, Serpilli, Bartoli 2, Filoni 7

