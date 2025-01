La BENEDETTO XIV a sostegno del Baskin Lions Cento  per l’acquisto del Busking

Se la Benedetto XIV non si ferma, praticamente, mai, anche tutto quello che la passione per il basket muove all’interno della città di Cento non è da meno. Il Baskin è una realtà di cui il popolo di Cento deve andare orgogliosa. Anche loro rappresentano la città attraverso il potere dello sport, del gioco di squadra, dell’amicizia e del rispetto e lo stanno facendo quest’anno, per la seconda stagione della storia dei Lions. Si tratta solo dell’inizio di una bellissima storia che non riguarda soltanto i protagonisti, ma tutti noi, per le emozioni che questa organizzazione trasmette ogni giorno e in ogni piccola grande iniziativa. Dopo numerosi eventi, in sintonia con la Benedetto XIV, ma anche e soprattutto con gran parte della comunità e delle istituzioni centesi, i ragazzi del Baskin e non solo si preparano ad una nuova entusiasmante, ma necessaria avventura. Mercoledì 29 gennaio, in occasione della partita tra Sella Cento e Real Sebastiani Rieti, sarà ufficialmente attiva una campagna di crowdfunding, gestita dalla Fondazione Zanandrea. che segue direttamente questo progetto dal 2021, finalizzata a sostenere le spese per il nuovo bus dei Baskin Lions. L’obiettivo è di raggiungere 15.000 €, necessari per completare l’acquisto e fornire alla squadra la possibilità di muoversi liberamente all’interno della ragione e portare a termine tutti insieme il campionato. Il lancio avverrà con l’entusiasmo che merita questa iniziativa, ma soprattutto che meritano i ragazzi coinvolti, infatti ci sarà un vero e proprio conto alla rovescia poco prima della sfida di Serie A2. Ma non è finita qui! Con il rischio di diventare noiosi, non ci stancheremo mai di ricordare come il senso di famiglia presente nella comunità di Cento legata allo sport è davvero qualcosa di unico.

Proprio per questo, grazie all’appoggio dello Sponsor Benedetto XIV Home Servizi, la Fondazione Zanandrea, che da il 1918 opera sul territorio di Cento, venderà dei biglietti in Gradinata Nord, Ghelfi e Settore Zimmer al prezzo ribassato di 12€, di cui 5€ saranno devoluti alla campagna per l’acquisto del BUSking. Così il titolare di HomeServizi Davide Savastano:

“Lo scorso gennaio, sono diventato sponsor della Benedetto XIV con l’intento di supportare i suoi progetti, in particolare quelli che vanno oltre il campo da gioco. Il club, con la sua intraprendenza, onora il nome di Cento in tutta Italia, non solo attraverso la sua partecipazione alla Serie A2 di basket, ma anche con iniziative che rafforzano il legame con la comunità.

La partita di mercoledì 29 gennaio contro Rieti rappresenta un appuntamento cruciale, non solo per il valore sportivo, ma anche per il forte impatto sociale. In quell’occasione verrà lanciata una campagna di crowdfunding per l’acquisto di un pulmino destinato alla squadra di baskin. Home Servizi offrirà un agevolazione sul prezzo dei biglietti, permettendo a chi parteciperà di compiere un’azione triplice: risparmiare, donare e vivere una serata di grande valore sportivo e umano.

Invito tutti a unirsi a noi per rendere questa iniziativa ancora più significativa.”

