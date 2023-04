LA BENEDETTO XIV ALLE SCUOLE MALPIGHI PER UN POMERIGGIO SPECIALE

Sabato 1° aprile in occasione della Festa di Primavera, organizzata alle Scuole Malpighi di Cento con la collaborazione di Associazione Amici della scuola Elisabetta Renzi, è andata in scena la prima edizione di Malpiathlon, torneo a coppie di ping-pong biliardino e basket tiro. Durante questo importante momento di condivisione sportiva i giocatori della Benedetto XIV Giovanni Tomassini, Yankiel Moreno e Federico Zampini sono stati presenti come special guest per condividere con i ragazzi questo pomeriggio all’insegna dello sport. All’evento era presente anche il Presidente della Benedetto Gianni Fava che da sempre sostiene le attività sociali del territorio.

A completamento di questo pomeriggio di condivisione Banca Patrimoni Sella ha offerto un banchetto con aperitivo aperto a tutti i presenti. Questa iniziativa ha permesso di raccogliere fondi per rifare il giardino delle scuole Malpighi Renzi.

La Benedetto XIV ha colto anche questa occasione per vendere un centinaio di card, devolvendo l’incasso a STRADE associazione di Cento, che da anni dona il suo contributo allo sviluppo di laboratori e percorsi creativi rivolti a bambini, giovani e alla comunità tutta per raccontare e riscrivere le diverse forme di disagio e marginalità sociale.

Di seguito le parole di Michele Manni, responsabile dei progetti sociali della Benedetto XIV:

“Continuano i nostri appuntamenti di contatto con la Città, in questo caso in una scuola, nella casa dei più piccoli e quindi del futuro di Cento. È stata una bella occasione per fare conoscere meglio il gioco del basket, rimarcare quanto è importante lo sport e soprattutto vendere le Card ideate da Flyerbox il quale ricavato andrà poi devoluto in beneficenza all’associazione STRADE”

Mi piace: Mi piace Caricamento...