LA BENEDETTO XIV APRE IL SUO ‘RISTORANTE’ IN PIAZZA LAMBERTINI

Vi aspettiamo al Ristorante Benedetto!

Dal 30.08 al 8.09 in Piazza Cardinal Lambertini, sarà attivo il nostro ristorante. Per prenotarsi, basta inviare un sms al numero +39 375 774 3909.

Non sarà soltanto l’occasione per assaggiare il ricco menu, dalle 19 in poi, ma anche per entrare sempre di più in clima per la stagione che ci aspetta.

Ci sarà un corner dedicato alla vendita degli abbonamenti, sempre attivo, così che potrete godervi la vostra cena in compagnia e poi assicurarvi il posto a sedere per il campionato alla Baltur Arena. Inoltre, un altro stand sarà a vostra disposizione per tutte le informazioni riguardanti il Settore Giovanile.

Ogni sera, troverete almeno un paio di giocatori della Sella Cento con cui chiacchierare durante la serata. Dopo gli allenamenti a porte aperte, questo è un altro piccolo esempio di come la famiglia biancorossa sia sempre presente e aperta al territorio.

Ecco di seguito il menu del Ristorante, fatta eccezione per martedì 3.09, quando ci sarà una degustazione speciale di vini e piatti tipici.

Vi aspettiamo numerosi, tenendo conto che soprattutto dal 4 settembre, con l’inizio della Fiera, sarà fondamentale prenotarsi per avere la certezza di un tavolo.

Andrea Merighi, ex consigliere storico della Benedetto XIV e che ora segue tutti gli eventi riguardanti la società e la Baltur Arena, ha ‘presentato così l’evento:

“Per il dodicesimo anno consecutivo la Benedetto accoglierà tifosi e non in piazza Cardinal Lambertini, Papa Benedetto XIV, con il suo menù tradizionale e sempre rinnovato, per 10 serate riempiremo di colore e allegria il centro storico della nostra Città! Tutto questo grazie ad un gruppo di amici consolidato negli anni, sempre pronto a sostenere la propria squadra del cuore, vi aspettiamo come sempre numerosi ! Grazie di cuore a chi sostiene la Benedetto XIV venendo a trovarci nel nostro ristorante.”

