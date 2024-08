Cento, nominati due nuovi primari per Medicina Interna e Anestesia e Rianimazione

Incarichi conferiti al prof. De Giorgio e al dott. Petrarulo

Due nuovi primari in arrivo presso l’Ospedale di Cento: il dottor Ciro Petrarulo, nominato direttore dell’Unità Operativa Complessa “Anestesia e Rianimazione” e il professor Roberto De Giorgio direttore dell’Unità Operativa Complessa di “Medicina Interna”.

I due direttori prenderanno servizio a partire dal 1° settembre 2024 e i loro primariati confermano l’intenzione della Direzione di continuare a dare valore e garanzia di qualità all’offerta del Distretto Ovest.

UOC Medicina Interna Cento

L’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale di Cento è una struttura complessa dell’Azienda USL di Ferrara afferente al Dipartimento Medico Interaziendale. Svolge attività di degenza ordinaria rivolta alla cura, in regime di ricovero ordinario di pazienti acuti o cronici riacutizzati caratterizzati da quadri clinici complessi, spesso emergenti in persone anziane fragili, con necessità di assistenza a media intensità clinico-assistenziale. Eroga inoltre prestazioni di specialistica ambulatoriale in area di Day Service Ambulatoriale dedicata e svolge attività di consulenza presso le Unità Operative del presidio ospedaliero, grazie alla presenza di professionisti con specifiche competenze tecnico professionali.

Tra gli obiettivi richiesti al nuovo direttore, c’è in primo luogo quello di sostenere in modo propositivo il processo di integrazione con le Unità Operative specialistiche delle Aziende per favorire il confronto professionale e lo sviluppo delle competenze.

“E’ un incarico particolarmente stimolante e una grande opportunità che mi viene offerta – dichiara il professor De Giorgio -. Tutta la struttura dell’Unità Operativa sarà volta verso un ruolo fondamentale della medicina pubblica nell’ambito internistico che copre a 360 gradi tutte le esigenze della medicina moderna. L’Unità Operativa avrà un’impronta generale, prosegue De Giorgio, pur tenendo conto della sua anima gastroenterologica e dei programmi già ben avviati dal Collega che mi ha preceduto.

Sappiamo bene che abbiamo grandi professionalità nell’ambito della medicina interna, ha poi concluso il nuovo direttore; sono certo che faremo un buon lavoro tutti insieme, in un gioco di squadra e di equipe così come ci viene richiesto dall’Azienda e dall’Università.”

Roberto De Giorgio, ordinario del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna e direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza, è stato direttore della Medicina Interna Ospedaliera 2 dell’Ospedale S. Anna di Ferrara, è direttore di un Programma di Gastroenterologia con particolare attenzione alle malattie funzionali dell’apparato digerente e per tutte le patologie che complicano quadri clinici acuti. Svolge inoltre attività assistenziale ambulatoriale di Gastroenterologia afferente al DAI specialistico e attività di consulenza gastroenterologica nei reparti di Medicina Interna e Chirurgia. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali e ha pubblicato lavori su importanti riviste scientifiche. Dal 2024 ha atteso il Corso manageriale per direttori di struttura complessa promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

UOC Anestesia e Rianimazione Cento

Il servizio di Anestesia e Rianimazione di Cento opera in team con i diversi reparti del presidio ospedaliero di Cento, in particolare con tutte le aree chirurgiche polispecialistiche, quali possono operare in regime di elezione ed urgenza, in degenza ordinaria, day hospital e ambulatoriale con il supporto costante degli anestesisti/rianimatori.

Il servizio presente al SS. Annunziata offre ottima esperienza anestesiologica sia in anestesia generale sia loco-regionale. Il servizio di Anestesia e Rianimazione opera nell’area di Terapia Intensiva Multispecialistica (T.I.M) in condivisione con gli specialisti cardiologi, permettendo l’attuazione di interventi chirurgici maggiori in pazienti complessi con la possibilità di monitoraggio intensivo post-operatorio.

“Sono felice dell’opportunità che mi è stata data di assolvere a questo incarico – afferma il dottor Petrarulo –. Ho già potuto apprezzare il clima collaborativo e di fiducia da parte di tante colleghe e colleghi operanti nella struttura, sia della UO che andrò a dirigere che delle altre discipline. L’Ospedale di Cento è un presidio importante all’ interno della sanità ferrarese, per la densità di popolazione del Distretto e per le competenze professionali presenti nel presidio ospedaliero. Ho molti progetti che spero di sviluppare – conclude il nuovo direttore – in condivisione con tutti gli specialisti e operatori coinvolti, per valorizzare ulteriormente le attività svolte”.

Ciro Petrarulo, già dal 2010 responsabile della Struttura Semplice di Terapia Antalgica presso U.O. Anestesia e Rianimazione Ospedale del Delta, ha attivato l’Ambulatorio Ospedaliero di Terapia del Dolore ed è il responsabile aziendale del Comitato Ospedale Territorio senza Dolore che promuove eventi formativi aziendali e la partecipazione attiva alle indagini epidemiologiche organizzate dalla Regione Emilia-Romagna sulla prevalenza del Dolore all’interno delle strutture ospedaliere. Ha una consolidata esperienza nella gestione dei pazienti critici ricoverati in Terapia Intensiva con oltre 3000 prestazioni come primo anestesista per attività chirurgiche eseguite negli ultimi 9 anni, e oltre 1300 come primo operatore per prestazioni anestesiologiche sempre nello stesso periodo.

La Direzione infine ringrazia i due primari precedenti, il dottor Gilberto Gallerani e il professor Giorgio Zoli, per il prezioso lavoro svolto presso le due Unità Operative del nosocomio centese, che hanno diretto.

