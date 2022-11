| COMUNICATO La Centese Calcio comunica che Mario Lega è stato sollevato dal ruolo di allenatore della prima squadra. A lui vanno i ringraziamenti ed i migliori auspici per il proseguo della Sua carriera. In Sua sostituzione la società ha deciso di assegnare il ruolo di allenatore ad Andrea “Brighel” Govoni. Nato e cresciuto all’ombra del Bulgarelli, Centese purosangue, ha giocato per tantissimi anni nelle file Bianco Azzurre con la fascia di capitano al braccio. Annovera diverse esperienze di successo e tanti risultati di rilievo. In bocca al lupo Andrea da tutto il mondo biancoazzurro!

