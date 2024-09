La Centese Calcio presenta la terza maglia dedicata a Cento ed al Guercino

La Centese Calcio è orgogliosa di presentare la nuova terza maglia per la stagione 2024/2025, un tributo alla città di Cento e al suo cittadino più illustre, Giovanni Francesco Barbieri, noto come il Guercino. L’iniziativa è stata svelata oggi sui canali social ufficiali della società, con un’anteprima fotografica che celebra l’incontro tra sport, arte e tradizione.

La terza maglia, con il suo design unico e suggestivo, mira a rafforzare il legame profondo tra la squadra e la comunità centese, portando con sé il prestigio di una figura storica e culturale come il Guercino. Un vero simbolo di orgoglio cittadino, capace di rappresentare tanto sul campo quanto nella storia e nella cultura locale.

La presentazione ufficiale della maglia avverrà venerdì 13 settembre presso la Pinacoteca, alla presenza del Sindaco di Cento Edoardo Accorsi, delle principali autorità comunali e i rappresentanti della Centese Calcio. Un evento che sottolineerà ulteriormente l’importanza di questa celebrazione, unendo tifosi, cittadini e istituzioni attorno ai valori della nostra città.

