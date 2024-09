La Centese chiude il girone a punteggio pieno grazie a una convincente vittoria per 3-2 contro il Camposanto. Nel primo tempo, la squadra di mister Ciro Di Ruocco domina, segnando due reti con doppietta di Sanci, entrambe su belle azioni corali. In campo brillano i giovani Grandi, D’Aniello, Fabbrì, Parola e Grygel, Campanini , tutti classe 2006 e 2007, schierati con fiducia dal mister. Il Camposanto prova a difendersi, ma la superiorità tecnica della Centese si impone.

Nella ripresa, il Camposanto accorcia le distanze su rigore, nonostante Grandi intuisca la traiettoria. La partita diventa più combattuta, ma la Centese risponde con un contropiede di Sanci, che salta il portiere e deposita in rete per il 3-1, nonostante il tiro venga accompagnato in rete dal difensore Vitiello. Nel finale, il Camposanto segna il 3-2 con un colpo di testa di Bortolazzi, ma la Centese controlla agevolmente fino alla fine.

Una partita che ha divertito il pubblico presente, con i boys che hanno incitato la squadra per tutta la durata del match. Tanta soddisfazione per il passaggio del turno a punteggio pieno, con accesso ai sedicesimi di finale. Ora, la Centese si prepara alla sfida di domenica prossima contro la Junior Corticella al G&G Stadium.

