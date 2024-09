La Centese dilaga nel secondo tempo e vince 4-0 contro Felsina, davanti a 400 spettatori

La Centese ha conquistato una convincente vittoria casalinga per 4-0 davanti a 400 spettatori al G&G Stadium. Dopo un primo tempo equilibrato, conclusosi sullo 0-0, con poche occasioni tra cui un colpo di testa di Fabbri salvato sulla linea e un tentativo di Sanci, i biancoblu sono rientrati in campo con maggiore determinazione nella ripresa.

Perelli ha sbloccato il risultato trasformando un rigore, seguito dal raddoppio di Bonvicini, che ha finalizzato una rapida azione di contropiede. Il terzo gol è arrivato grazie ad Aiello, che ha di fatto chiuso la partita.

Il pomeriggio si completa con il quarto gol: Sassu ha condotto una perfetta ripartenza e ha servito un assist preciso per Pirreca, che ha dribblato il portiere e depositato il pallone in rete, nel tripudio dello stadio.

Una prestazione solida e convincente per la squadra, che ha saputo dominare il secondo tempo e regalare una vittoria importante ai propri tifosi.

Prima dell incontro, l assessore Silvia Bidoli e il vice presidente della Centese Davide Guglielmino hanno ufficializzato la maglia in onore del Guercino, un bellissimo connubio fra sport e cultura.

