La Centese è matematicamente campione d’inverno: CENTESE – GALEAZZA (3-1)-VIDEO

due dei 3 goal della Centese

CENTESE – GALEAZZA (3-1) Emozioni e goal al Bulgarelli! Galeazza che parte subito fortissimo e mette in difficoltà la Retroguardia biancoazzurra. Sul finire della prima frazione Pirreca porta in vantaggio la Centese, segue il pareggio di Zuari con un eurogoal da 25 metri. Ma la Centese ha un fuoriclasse, si chiama Costantini. Riceve palla sull’angolo sinistro dell’area, dribbling all avversario diretto e palla all incrocio dei pali opposto, con pubblico in piedi ad applaudire. Nel secondo tempo Alberghini para un rigore, e respinge pure la ribattuta: è il preludio al terzo goal di Pirreca, che si porta in testa alla classifica dei cannonieri. La Centese è matematicamente campione d’inverno.

